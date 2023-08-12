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Прощание с Верой Васильевой завершилось в Театре сатиры

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой завершилось в Театре сатиры

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой завершилось в Театре сатиры, передает РИА Новости.

После прощания состоится отпевание в храме Христа Спасителя. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью старейшей народной артистки СССР Веры Васильевой. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал гибель актрисы «большой и невосполнимой утратой для отечественной культуры», во имя которой она трудилась более 75 лет. Он также подчеркнул, что миллионы зрителей восхищались ее гениальностью, открытостью и душевной щедростью.

9 августа в возрасте 97 лет скончалась народная артистка СССР Вера Васильева.

Актриса снялась более чем в 40 фильмах, среди которых «Свадьба с приданым» (1953), «Звезда экрана» (1974), «Несовершеннолетние» (1976), «Карнавал» (1981), «Выйти замуж за капитана» (1985) и «Похождения зубного врача» (1965). Она озвучила и несколько персонажей советских мультфильмов.

https://www.gazeta.ru/culture/news/2023/08/09/21039404.shtml

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