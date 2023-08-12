Стейнбека убрали из школьной программы в Британии за нетолерантность

23 британские школы убрали из программы классические произведения за недостаточную толерантность. Об этом сообщает Times.

«Деколонизацию и диверсификацию» учебных программ решили провести после инцидента с афроамериканцем Джорджем Флойдом в США в 2020 году.

В одной из школ из программы убрали повесть лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека «О мышах и людях». По мнению представителей школы, произведение «усиливает негативные стереотипы» и содержит «расистские высказывания».

Книга детской писательницы Аннабель Питчер «Моя сестра живет на каминной полке» была убрана из программы другой школы за стереотипное изображение персонажа-мусульманина.

В июле Киевский городской совет запретил на заседании сессии произведения культуры на русском языке, а также театральные и цирковые представления, концерты и услуги. «Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева», — сообщила администрация.

Ранее была опубликована история группы «Аквариум».