Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Артист цирка Николаев госпитализирован с желтухой

Mash: цирковой артист Николаев госпитализирован, но отказывается от операции

close
100%
Л. Нерео/РИА Новости

85-летний артист, легенда советского цирка Андрей Николаев экстренно госпитализирован в московскую клинику с острой стадией механической желтухи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У Николаева, на сцене выступавшего в образе клоуна Андрюши, также диагностировали коронавирус. Сейчас за состоянием артиста наблюдают врачи.

По данным осведомленного источника, Николаеву требуется хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от желтухи, однако он отказывается от операции. Последствия его состояния, предупреждают медики, могут быть серьезными, вплоть до отказа печени.

Андрей Николаев — народный артист России, один из наставников певицы Аллы Пугачевой и единственный в СССР обладатель главного циркового приза «Золотая маска Грока». В юностях участвовал в интермедиях клоуна Карандаша, в аттракционе иллюзиониста Эмиля Кио. С 1976 года Николаев преподает в ГИТИСе (ныне РАТИ) на кафедре режиссеров эстрады (с 1988 — профессор).

Ранее певица Бритни Спирс пожаловалась на изменения в лице из-за ботокса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях