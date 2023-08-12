Артист цирка Николаев госпитализирован с желтухой

85-летний артист, легенда советского цирка Андрей Николаев экстренно госпитализирован в московскую клинику с острой стадией механической желтухи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У Николаева, на сцене выступавшего в образе клоуна Андрюши, также диагностировали коронавирус. Сейчас за состоянием артиста наблюдают врачи.

По данным осведомленного источника, Николаеву требуется хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от желтухи, однако он отказывается от операции. Последствия его состояния, предупреждают медики, могут быть серьезными, вплоть до отказа печени.

Андрей Николаев — народный артист России, один из наставников певицы Аллы Пугачевой и единственный в СССР обладатель главного циркового приза «Золотая маска Грока». В юностях участвовал в интермедиях клоуна Карандаша, в аттракционе иллюзиониста Эмиля Кио. С 1976 года Николаев преподает в ГИТИСе (ныне РАТИ) на кафедре режиссеров эстрады (с 1988 — профессор).

Ранее певица Бритни Спирс пожаловалась на изменения в лице из-за ботокса.