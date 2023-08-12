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Любовь Казарновская нашла причину популярности SHAMAN

Оперная певица Казарновская заявила, что певец SHAMAN подобрал код к россиянам

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Оперная певица Любовь Казарновская нашла причину популярности певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Певицу, давшую интервью для Rutube-шоу «Так сказать», цитирует News.ru.

По мнению Казарновской, Дронов сумел подобрать код к россиянам, хорошо считав текущее время.

«Мы не имеем права говорить — хорошо это или плохо. У него есть большой круг поклонников, которые считают, что это он талант, который нужен был стране. Он подобрал код», — сказала она, добавив, что творческий путь SHAMAN покажет, продлится ли его успех долго.

Казарновская высказала предположение, что сейчас слушатели хотят не лирики, а песен про внутреннюю мобилизованность и декларирование того, что «я — русский».

«Как в свое время родилась песня «Вставай, страна огромная», и она доказала, что она — на века. До сих пор военные концерты не обходятся без этой песни», — привела пример она.

21 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин очень по-доброму относится к творчеству о СВО, в том числе и к песням исполнителя SHAMAN. Он отметил, что творческая деятельность очень важна для поднятия патриотического духа.

Ранее стало известно, что актера Алексея Панина проверят на публичные призывы к терроризму.

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