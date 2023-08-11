Жена хирурга Хайдарова опасается возвращаться в Россию из-за угроз

Адвокат Александр Бенхин заявил в беседе с kp.ru, что жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши опасается возвращаться в Россию.

По словам Бенхина, причиной страхов стали угрозы со стороны недовольного пациента ее мужа, хирурга Александра Вдовина. Специалист рассказал, что Вдовин знает, где живет Сильваши.

«В своих соцсетях он напрямую угрожал Светлане, обращаясь к ней по фамилии. Он показывал сначала свою разрезанную гноящуюся пятую точку — спустя 6 лет после операции, а затем говорил, что если встретит ее где-то, то сделает с ней то же самое», — отметил адвокат.

Бенхин отметил, что уже обратился за консультацией в правоохранительные органы, а также к частному детективу Максиму Заболотному, который собрал информацию на Вдовина.

«В перерывах между угрозами он выкладывал в соцсеть видео, в которых предлагал пострадавшим за полцены все переделать у него — то есть пытался переманить пациентов. А это уже маркетинг. Поэтому, если Хайдаров даст команду, то есть огромный шанс, что возбудят дело», — рассказал Бенхин.

10 августа Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин признался, что пострадал от Хайдарова. Мужчина увеличивал ягодицы у специалиста в 2017 году за 1 млн 750 тысяч рублей. После хирургического вмешательства ягодицы стали кривые, позже одна из них начала воспаляться и гнить.

Ранее Слава подала заявление на Хайдарова в Росздравнадзор.