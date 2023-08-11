Павла Майкова будут преследовать бандиты в новом сезоне сериала «Контакт»

Второй сезон драматического сериала «Контакт» выйдет 24 августа на платформе PREMIER. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра.

Режиссер картины — Нурбек Эген. Он работал над такими проектами как «Мажор» и «Порт». Новый сезон будет посвящен теме отцов и детей в современных реалиях. Главный герой Глеб Барнашов постарается прийти к взаимопониманию с дочерью Юлей, однако на мужчину обрушатся серьезные проблемы.

Во втором сезоне семью Глеба будут преследовать бандиты. На фоне этого герой должен ухаживать за больным деменцией отцом, а также разбираться со своей личной жизнью — на его сердце претендуют две женщины.

В ролях — Павел Майков, Ирина Паутова, Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Лукин, Сергей Гилев, Алексей Агранович, Карина Александрова, Юрий Кузнецов.

Исполнитель главной роли Майков признался, что ему нравится играть Глеба Барнашова.

«Он такой, каким я не решаюсь быть в реальной жизни. Он проблемы решает, а я обычно стараюсь от них бежать, но здесь могу это воплотить», — объяснил артист.

Актриса Равшана Куркова считает, что в новых сериях раскроется тема преодоления и победы над личными страхами.

«Будь то страх ответственности, страх довериться, страх оставить прошлое, страх совершить ту же самую ошибку. Очень жду новый сезон нашего «Контакта», в котором взрослые, хотя и ведут себя зачастую по-детски, справляются в итоге со своими страхами, как моя героиня Кравцова, например, и находят надежду на счастье», — поделилась Куркова.

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