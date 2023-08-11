На СТС ответили на слухи о возвращении «Ворониных»

Телеканал СТС ответил на слухи о возвращении в эфир сериала «Воронины». Об этом сообщает издание Super.

Поклонники «Ворониных» решили, что сериал получил продолжение, после того, как актриса Екатерина Волкова опубликовала кадры со съемочной площадки с актером Георгием Дроновым.

Представитель телеканала сообщил, что артисты участвовали в съемках рекламных роликов канала, и опроверг предположения о съемках нового сезона Ворониных.

«Воронины«были адаптацией американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны и выходили как оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны. Транслировался с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года на телеканале СТС.

В марте 2021 года команда сериала приняла решение о закрытии проекта.

В марте Георгий Дронов рассказывал, что у него нет «комплекса одной роли» после съемок в «Ворониных». У меня параллельно идут и другие работы. Слава Богу, в моей жизни есть театр. И в отличие от большого количества продюсеров, которые видят меня заложником этого жанра, у меня такой боязни нет, поэтому это не мои проблемы», — объяснил Дронов.

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