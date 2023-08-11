Стало известно, как будет восстанавливаться сын Ефремова после выписки из больницы

Актер Николай Ефремов будет восстанавливаться после падения из окна в центре спортивной медицины. Об этом «Пятому каналу» рассказал знакомый с окружением артиста инсайдер.

Сейчас состояние сына Михаила Ефремова оценивают как удовлетворительное, однако ему предстоит долгий процесс восстановления. Как сообщает СМИ, Ефремова направили в центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Первое время актер сможет передвигаться исключительно на костылях.

Николай Ефремов был госпитализирован 30 июня после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у наследника артиста также выявили анемию.

16 июля сообщалось, что Николаю Ефремову установили спицы на локтевую кость. Источник в больнице также рассказывал, что Ефремов грубит медперсоналу, ругается и препятствует своему же лечению. В конце июля Ефремову стало лучше и артиста перевели из реанимации в травматологию.

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