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Легойда рассказал о вопиющем акте антицерковной политики Киева

Представитель РПЦ Легойда: закрытие входа в лавру — насилие над верующими Украины

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Журналист, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал решение украинских властей закрыть Нижнюю лавру для верующих с 11 августа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Представитель РПЦ назвал это очередным вопиющим актом антицерковной политики Киева, особенно на фоне визита в Киев митрополита Халкидонского Эммануила из Константинопольской Церкви.

«Симптоматично, что решение анонсировано в контексте визита представителей Фанара в Киев, которые своим присутствием выражают поддержку беззаконным действиям чиновников. Совершенно очевидно, что делегация Константинополя совершенно не смущается тем, что действия Фанара привели к страданиям простых верующих людей, изгоняемых из родной святыни», — сказал он.

Легойда заявил, что действия украинских властей повлекут за собой ответственность.

«Насилие над верующими Украины, которое безразлично тем, кто сейчас считает себя полновластными хозяевами, не будет забыто и рано или поздно за него придется понести ответственность перед судом истории», — не сомневается он.

9 августа суд на Украине, как сообщал местный Минкульт, признал расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью (УПЦ) законным.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявлял, что на территории заповедника «Киево-Печерская лавра» будет открыт музей гетмана Мазепы.

Доступ в нижнюю часть Киево-Печерской лавры будет закрыт до тех пор, пока комиссия Министерства культуры Украины не вернет в государственную собственность все корпуса, заявил исполняющий обязанности директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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