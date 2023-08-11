Стало известно, кто сыграет отца Серкана Болата в адаптации «Постучись в мою дверь»

Актер Игорь Жижикин сыграет отца главного героя Серкана Болата в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ТНТ.

«Мой герой – абсолютно разный, этим он и интересен. Он и суровый, и правильный, а в какой-то момент вдруг становится хитрым и расчетливым. То он любящий и заботливый, то вдруг циничный и принципиальный. Это качели, которые очень важны и для актера, и для персонажа», — отметил Жижикин.

Актер убежден, что шоураннерам удастся создать проект, который будет интересен как поклонникам оригинала, так и новым зрителям. Жижикин положительно относится к адаптациям, если они выполнены качественно и «со вкусом». Артист заверил, что не раз видел, как успешные адаптации пользовались огромной популярностью у аудитории.

Съемки российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» начались в мае 2023 года. Лиана Гриба исполнит роль главной героини — Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата). Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя.

Ранее Никита Волков рассказал, как совмещает роль матерящегося физрука и Серкана Болата.