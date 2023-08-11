Актер Лавров сравнил человечность Дарта Вейдера и Кощея Бессмертного

Актер Федор Лавров, который сыграет Кощея Бессмертного в сказке «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского, назвал злодея более человечным, чем Дарт Вейдер. Об этом пишет «АиФ».

«Но мой Кощей – это другая версия. Он не классический. Он справедливый, но мрачный. У меня Кощей со своей правдой, а не просто злодей, который хочет всех уничтожить и поработить мир. Он не Дарт Вейдер, он гораздо человечнее. Мы оставляем нечисти шанс, и это христианская концепция, как мне кажется», — посмеялся Лавров.

В феврале Никита Кологривый, сыгравший сказочного персонажа Емелю в новой экранизации «По щучьему велению», рассказал о том, чем вдохновлялся при создании образа героя. Образ Емели привлек актера тем, что даже в трудных ситуациях герой находит радостные моменты и не унывает.

Своего персонажа Кологривый сравнил с Капитаном Джеком Воробьем, главным героем франшизы «Пираты Карибского моря». Он уточнил, что позаимствовал некоторые качества у героя средневековых нидерландских и немецких легенд — Тиля Уленшпигеля.

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