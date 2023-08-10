Актриса Лужина раскрыла размер своей пенсии

Актриса Лариса Лужина призналась в беседе с aif.ru, что получает пенсию в размере 60 тысяч рублей.

Лужина отметила, что 30 тысяч из этой суммы являются доплатой мэра города Москвы Сергея Собянина. Звезде повысили пенсию за звание народной артистки.

«Наш мэр принял решение доплачивать народным и заслуженным артистам, живущим в Москве», — объяснила актриса.

Лужина призналась, что в этом плане очень переживает за своих коллег из Санкт-Петербурга. По ее словам, в северной столице не положены такие надбавки.

В фильмографии Лужиной более 100 работ. Она снималась в таких проектах, как «Вертикаль», «Тишина», «Четвертая высота», «Казус Кукоцкого», «Совесть», «Охота на изюбря», «На семи ветрах», «Тайны дворцовых переворотов», «С любимыми не расставайтесь».

В июле народная артистка России Раиса Рязанова рассказала, что сумма ее пенсии составляет 18 тысяч рублей. Звезда фильма «Москва слезам не верит» призналась, что ей не хватает пенсии, чтобы комфортно жить. Поэтому актриса играет в нескольких антрепризах.

Ранее народный артист России Пашутин похвастался пенсией почти в 100 тысяч рублей.