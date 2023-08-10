Госпитализирована звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина рассказала о своей госпитализации. Подробности она сообщила в беседе с РИА Новости.

«Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице... Я вчера упала здесь в больнице, случайно», — уточнила она.

Еще в мае 2021 года Голубкина рассказывала журналистам, что находится в реабилитационном центре в связи с переломом шейки бедра, который появился у нее в декабре 2020 года.

Лариса Голубкина — народная артистка РСФСР, исполнительница главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» С 1964 года — актриса Центрального академического театра Российской армии.

В январе Лариса Голубкина рассказала, почему Эльдар Рязанов выбрал ее на роль переодевшейся в кавалериста девушки Шурочки в «Гусарской балладе». Что роль ей подходит, стало ясно уже на пробах. «Когда на пробах я надела маскарадный мундир корнета, то у всех было впечатление, что я в нем родилась», — поделилась звезда.

Ранее директор Лады Дэнс возмутился снимкам певицы из больницы.