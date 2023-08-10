Роза Сябитова раскрыла талант годовалой внучки

Телеведущая Роза Сябитова опубликовала в Telegram-канале видео, как ее годовалая внучка Мирослава танцует.

«Думаю, что всем очевидно, какие таланты открываются у моей внучки», — заявила звезда.

Сябитова спросила у поклонников, в каком возрасте, по их мнению, раскрывается талант ребенка, и как его опознать.

Одна из пользовательниц заявила, что таланты раскрываются на протяжении всей жизни. По ее мнению, важно дать детям заниматься тем, что им нравится.

Фанаты также оценили танцы внучки Сябитовой. Многие заявили, что девочка растет артистичным ребенком.

13 июля 2022 года дочь Сябитовой Ксения родила дочь. Телеведущая признавалась, что пропустила рождение внучки и ее выписку. Сваха хотела к этому времени вернуться со съемок шоу «Звезды в Африке», но все пошло не по плану. Сейчас звезда активно помогает дочери с воспитанием малышки.

Сябитова наиболее известна как ведущая шоу «Давай поженимся!». Съемки программы временно приостановили после начала спецоперации на Украине. В июне 2023 года стало известно о начале работы над шоу. В июле Сябитова сообщила, что вернется в новых выпусках «Давай поженимся!».

Ранее Гузеева показала первый кадр со съемок нового сезона «Давай поженимся!».