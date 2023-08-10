Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роза Сябитова раскрыла талант годовалой внучки

Телеведущая Роза Сябитова показала, как ее годовалая внучка танцует

close
100%
«Сябитова Роза»' class="item-image" >
Екатерина Чеснокова/РИА Новости/Телеграм-канал «Сябитова Роза»

Телеведущая Роза Сябитова опубликовала в Telegram-канале видео, как ее годовалая внучка Мирослава танцует.

«Думаю, что всем очевидно, какие таланты открываются у моей внучки», — заявила звезда.

Сябитова спросила у поклонников, в каком возрасте, по их мнению, раскрывается талант ребенка, и как его опознать.

Одна из пользовательниц заявила, что таланты раскрываются на протяжении всей жизни. По ее мнению, важно дать детям заниматься тем, что им нравится.

Фанаты также оценили танцы внучки Сябитовой. Многие заявили, что девочка растет артистичным ребенком.

13 июля 2022 года дочь Сябитовой Ксения родила дочь. Телеведущая признавалась, что пропустила рождение внучки и ее выписку. Сваха хотела к этому времени вернуться со съемок шоу «Звезды в Африке», но все пошло не по плану. Сейчас звезда активно помогает дочери с воспитанием малышки.

Сябитова наиболее известна как ведущая шоу «Давай поженимся!». Съемки программы временно приостановили после начала спецоперации на Украине. В июне 2023 года стало известно о начале работы над шоу. В июле Сябитова сообщила, что вернется в новых выпусках «Давай поженимся!».

Ранее Гузеева показала первый кадр со съемок нового сезона «Давай поженимся!».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях