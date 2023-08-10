Пэрис Хилтон рассказала, как ей удается предвидеть тренды

Актриса и диджей Пэрис Хилтон в интервью US Weekly пошутила, что может предугадывать тренды из-за своего знака Зодиака — Водолея.

«Я могу заглядывать в будущее! Я всегда опережала свое время, будь то реалити-шоу, социальные сети, мода, музыка. Может быть, нужно быть Водолеем — я не знаю! Это просто часть моей суперсилы», — посмеялась Хилтон.

При этом звезда отметила, что всегда старалась расширять свои горизонты и пробовать что-то новое. Во время своего выступления на фестивале Tomorrowland диджей осознала, что ее музыка действительно нравится большому количеству людей. Хилтон добавила, что часто рисковала по жизни, однако риск всегда окупался.

«Я просто сосредоточилась на том, чтобы делать то, что я люблю, и быть на сцене. Недавно я выступала на Tomorrowland перед сотнями тысяч людей, и видеть счастье в их глазах и то, что они чувствуют под музыку, — это просто неописуемый опыт», — призналась Хилтон.

В ноябре 2021 года она вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. 25 января 2023 года Пэрис Хилтон объявила о том, что у них с супругом родился сын, которого они назвали Феникс. Малыш появился на свет с помощью суррогатной матери.

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