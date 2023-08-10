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Народный артист России Пашутин похвастался пенсией почти в 100 тысяч рублей

Актер Пашутин заявил, что получает большую пенсию из-за работы в театре

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России Александр Пашутин в беседе с «АиФ» заявил, что получает 95 тысяч рублей пенсионных выплат благодаря работе в театре.

«У меня пенсия с собянинскими доплатами — 95 тысяч [рублей]. Спасибо мэру [Москвы Сергею Собянину] — он доплачивает народным и заслуженным артистам. Я, когда мне пенсию перечисляют, думаю: батюшки, как замечательно!» — похвастался Пашутин.

Артист объяснил, что получает такую большую пенсию из-за многолетнего опыта работы в театре. По словам Пашутина, в театре артистам платят зарплату, из которой ежемесячно уходят отчисления в Пенсионный фонд России. Пашутин заверил, что театральные актеры получают более значительную пенсию, чем артисты, которые играют только в кино.

Незадолго до этого вдова Николая Караченцова и заслуженная артистка РФ Людмила Поргина сообщила, что увольняется из «Ленкома». Она также пожаловалась на невысокую пенсию в размере 17 тысяч рублей. По ее словам, свести концы с концами ей помогает надбавка за звание заслуженной артистки РФ в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Слава подала заявление на хирурга Хайдарова.

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