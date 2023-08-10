Светлана Крючкова рассказала, как Ефремов отреагировал на ее замужество

Актриса Светлана Крючкова в беседе с aif.ru вспомнила, что худрук МХАТа Олег Ефремов ничуть не удивился, услышав о ее замужестве.

По словам актрисы, на съемках она влюбилась в оператора Юрия Векслера и задумалась о переезде в Ленинград к возлюбленному.

«Я долго могу сомневаться насчет того, что в салат положить, а о переезде в другой город за минуту приняла решение. Позвонила Ефремову: «Я выхожу замуж». Он хмыкнул, когда я заговорила с ним о замужестве», — заявила артистка.

Она призналась, что реакция Олега Ефремова была такой потому, что до этого Крючкова уже состояла четыре года в браке с поэтом Михаилом Стародубом, но он распался. Плюс актриса сама по себе была влюбчивой.

Крючкова вспомнила, что Ефремов все-таки спросил у нее, с кем она собирается узаконить отношения. И когда артистка призналась, что влюбилась в оператора, режиссер ответил:

«А, за Векслера. Выходи!»

Олег Ефремов и Юрий Векслер работали вместе над картиной «Здравствуй и прощай», подчеркнула Крючкова.

Актриса Светлана Крючкова сыграла ученицу Нелли Ледневу в картине Алексея Коренева «Большая перемена». Она также известна по своим ролям в проектах «Ералаш», «Ликвидация», «Луна в зените».

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