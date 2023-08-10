Альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» вышел на стримингах

Альбом с песнями группы «Секрет» в исполнении артистов мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» вышел на музыкальных стриминговых площадках. Автором новых аранжировок хитов бит-квартета стал руководитель мюзикла Евгений Загот. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театральной компании «Бродвей Москва».

«У нас не было задачи сделать песни неузнаваемыми. В итоге они получили актуальное звучание, но поклонники «Секрета» легко могут подпевать любимым хитам, что происходит уже девять месяцев каждый день», — сказал Загот.

Главные вокальные партии исполнили Юлия Довганишина, Юлия Ива, Алексей Фалько, Владислав Ташбулатов, Дмитрий Федоров, Вадим Мичман, Владимир Кисаров и десятки других артистов мюзикла. Альбом выпущен совместно с МТС Live и «Яндекс Афишей».

За первые восемь месяцев проката мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» был сыгран 260 раз, а его зрителями стали более 450 тыс. человек. Спектакль идет ежедневно в Театре МДМ.

События мюзикла разворачиваются в Ленинграде 1980-х на фоне белых ночей и разводных мостов. Перед героями встают вечные проблемы: конфликт поколений, выбор между счастьем и благополучием, неприятие системного лицемерия. Артисты исполняют 22 песни бит-квартета, включая культовые «Ничего не бойся, я с тобой», «Моя любовь на пятом этаже», «Домой» и «Привет».

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли станет продюсером мюзикла «Изгои» после визита с дочерью в театр.