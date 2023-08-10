Ради фестиваля в Екатеринбурге хотят затопить главную площадь города

Площадь 1905 года в Екатеринбурге хотят затопить в 2024 году, чтобы разбить там сады. Об этом в беседе с ТАСС рассказала директор фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (ранее — «Атмосфера») Юлия Сорокина.

«Есть новая сумасшедшая идея — мы хотим площадь 1905 года затопить и сделать из нее полностью водный объект. А на островах разбить сады — это идея для будущего фестиваля», — уточнила она.

По словам Юлии Сорокиной, команда фестиваля обсуждает возможность разбития садов на главной площади города уже второй год. Она пообещала «вау-эффект», если задумку удастся воплотить в жизнь.

Фестиваль «Екатеринбург-300» в 2023 году будет проходить с 11 по 20 августа. В рамках фестиваля запланированы экскурсии на мини-Белоярскую АЭС, мастер-классы по золотоисканию, концерт музыканта Игоря Бутмана и фестиваль бардовской песни.

К 1 сентября площадка будет демонтирована, в этот же день возобновит работу парковка на площади 1905 года.

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