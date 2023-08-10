Фильм «Каратэ-пацан» с Джеки Чаном получит продолжение

Съемки второй части фильма «Каратэ-пацан» от Sony Pictures начнутся осенью. Об этом свидетельствуют данные организации Film & Television Industry Alliance.

Они пройдут в столице Канады Монреале, а также в проекте примет участие Джеки Чан.

В мае сообщалось, что звезда боевиков ведет переговоры о съемках в продолжении фильма. Он планировал снова сыграть мистера Хана, героя артиста из оригинальной ленты 2010 года.

Режиссер нового «Каратэ-пацана» — Джонатан Энтвистл («Конец ***го мира», «Ярмарка тщеславия»). Первый фильм рассказывает о 12-летнем Дре Паркере (Джейден Смит), который переезжает в Китай. Когда над ним начинают издеваться местные дети, мистер Хан вступает в игру, чтобы обучить Дре искусству кунг-фу. Пока неизвестно, вернется ли Смит в новом проекте Энтвистла.

Как подчеркивали в Sony, «Каратэ-пацан» выйдет на экраны 7 июня 2024 года.

В майском интервью «Газете.Ru» Джеки Чан признавался, что ему хочется больше играть в драматических фильмах, нежели в экшне. По его словам, драма труднее.

«Драма... Она о терпении. Нужно сесть, пропустить все через себя, обдумать. Во время работы над ней ты взаимодействуешь с другим актером или актрисой, вы разговариваете, оба вживаетесь в своих героев. И плачешь ты по-настоящему. Это вам не просто глазных капель накапать. Это гораздо более тяжелый труд, чем снимать экшен. Но мне нравится и то, и другое», — заявлял он.

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