«На все воля Всевышнего»: Виталий Гогунский отреагировал на запрет въехать в Грузию

Актер Виталий Гогунский в беседе с «Пятым каналом» признался, что принял со смирением запрет на въезд в Грузию.

«Говорят, будет слишком большой резонанс, если мы вас пропустим… Принял это смиренно, на все воля Всевышнего. Наверно, здесь ждут большие дела. Очень хотелось, конечно, провести время с друзьями и с любимой девушкой», — пожаловался Гогунский.

При этом актер предположил, что виной всему — активность оппозиционеров в Грузии. Помимо этого, отметил он, на решение пограничников скорее всего повлиял и закон «Об оккупированных территориях», устанавливающий особый правовой режим на территории Абхазии и Южной Осетии. Гогунский, по его словам, как раз недавно был в Абхазии, что в Тбилиси можно трактовать как нарушение нормативного акта.

Незадолго до этого в сети появилось видео, на котором Гогунский летит обратным рейсом из Грузии в Москву. Актера завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Позже эту информацию подтвердил директор артиста Табриз Шахиди, который добавил, что такое решение власти страны приняли по политическим причинам.

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