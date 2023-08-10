Звезда «Подростка» Омельченко заявил, что детей сейчас воспитывают смартфоны

Актер Анатолий Омельченко, который прославился своей ролью в фильме «Подросток», рассказал kp.ru, что сейчас в России особенно актуальна проблема отцов и детей.

«Нужно думать не только о том, как заработать деньги, но и о воспитании детей. Достоевский говорит об актуальной во все времена проблеме отцов и детей. Сегодня, когда телефоны воспитывают детей, она снова в центре внимания», — высказался Омельченко.

Он считает, что роман «Подросток» будет более понятен современной молодежи, чем «Преступление и наказание» Достоевского. Он также признался, что при подготовке к съемкам был крайне заинтересован эпизодом, где главные герои сидят в ресторане. Омельченко надеялся, что съемочную команду накормят икрой и другими деликатесами.

«Но режиссер сказал, что на столе будет стоять только салат, но есть его не станем. Из напитков –шампанское – досталось Андрею Ташкову, который играл Долгорукого. Мне, кстати, пришлось в одном кадре открывать бутылку. Нужно было сделать это аккуратно, чтобы не залить съемочную группу», — посмеялся актер.

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