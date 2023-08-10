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«Все в порядке»: директор Алсу ответил на слухи о разводе певицы

Директор Алсу Фадеев опроверг развод певицы с мужем Яном Абрамовым

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Russian Look/Global Look Press

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев рассказал «Газете.Ru», что в семье исполнительницы «все в порядке». Так он прокомментировал публикации в СМИ о том, что Алсу пришла на концерт Леонида Агутина без обручального кольца, а до этого писала о «стрессовых изменениях» в соцсетях. Фадеев отметил, что занимается творчеством, поэтому не следит за тем, носит ли Алсу обручальное кольцо.

«Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую. На концерте Агутина меня не было, поэтому я не знаю, она была с кольцом или без кольца. Я за этим не слежу. Но комментировать я ничего не буду, потому что я занимаюсь творчеством. Я думаю, кроме ее самой или ее супруга вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке», — сказал он.

О появлении Алсу без обручального кольца на выступлении Леонида Агутина сообщило издание Woman.ru. Журналисты отметили, что на развод с Яном Абрамовым также намекали последние публикации в соцсетях певицы: в одном из постов она жаловалась на на «стрессовые изменения», а также опубликовала снимок в объятиях неизвестного мужчины. По данным Woman.ru, бизнесмен Ян Абрамов не присутствовал на дне рождения Алсу.

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