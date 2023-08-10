Отар Кушанашвили осудил Олега Тинькова за грубый ответ матери больного ребенка

Журналист и блогер Отар Кушанашвили в рамках своего шоу «Каково» осудил бизнесмена Олега Тинькова за грубый ответ просящей о помощи женщине в соцсетях.

«Считаю, принципиально начать обзор с людей-нелюдей. В данном случае с Олега Тинькова. Она написала Тинькову не с просьбой дайте денег, а с просьбой включить в орбиту знаний о сыне как можно большее количество людей. Он возмутился, обрушился, как ему кажется, с праведным гневом. Это гнев ублюдка, а не праведного человека», — высказался Кушанашвили.

Так он прокомментировал ответ Тинькова якобы матери мальчика Вовы, которому нужны были деньги на операцию. Как позднее заявил сам предприниматель, от лица женщины писали мошенники, которые хотели, чтобы Тиньков поддержал их просьбу о средствах репостом на своей странице. Бизнесмен же посоветовал «матери» обращаться за помощью не к «предателю и врагу народа», а лично к президенту России Владимиру Путину. Кушанашвили считает, что в любом случае предпринимателю не следовало отвечать в таком тоне.

«Если вдруг выяснится, что мать Вовочки не мама Вовочки, — ее проблема. Но выбор быть обиженным всеми — твой выбор, Олег. Все для тебя побираются, все для тебя попрошайки», — высказался блогер.

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