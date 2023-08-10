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Экранизация игры Twisted Metal поставила рекорд после выхода

Экранизация Twisted Metal стала самой просматриваемой комедией Peacock

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Peacock

Сериал «Скрежет металла» (Twisted Metal) стал самой безотрывно просматриваемой комедий сервиса Peacock. Об этом рекорде стриминга сообщает Deadline со ссылкой на данные компании NBCUniversal.

В среднем один зритель посмотрел три серии за сеанс, некоторые зрители просмотрели все 10 эпизодов за один раз.

Сколько именно зрителей просмотрели «Скрежет металла», неизвестно, но проект вошел в топ-5 самых просматриваемых проектов Peacock за минувшую неделю. В первый уикенд сериал собрал 400 млн минут просмотра.

Главный герой «Скрежета металла» — курьер из постапокалиптической Америки (Энтони Маки), которому нужно доставить посылку на своем автомобиле.

Twisted Metal — серия игр об автогонках, первая из которых вышла на PS1 в 1995 году. Главные герои игр — участники турнира, на который приглашаются лучшие лихачи со всего мира. Победителю достается исполнение любого желания, проигравшего ждет печальная участь.

Ранее звезда «Оппенгеймера» пожаловалась на пищевое отравление.

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