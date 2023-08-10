Экранизация игры Twisted Metal поставила рекорд после выхода

Сериал «Скрежет металла» (Twisted Metal) стал самой безотрывно просматриваемой комедий сервиса Peacock. Об этом рекорде стриминга сообщает Deadline со ссылкой на данные компании NBCUniversal.

В среднем один зритель посмотрел три серии за сеанс, некоторые зрители просмотрели все 10 эпизодов за один раз.

Сколько именно зрителей просмотрели «Скрежет металла», неизвестно, но проект вошел в топ-5 самых просматриваемых проектов Peacock за минувшую неделю. В первый уикенд сериал собрал 400 млн минут просмотра.

Главный герой «Скрежета металла» — курьер из постапокалиптической Америки (Энтони Маки), которому нужно доставить посылку на своем автомобиле.

Twisted Metal — серия игр об автогонках, первая из которых вышла на PS1 в 1995 году. Главные герои игр — участники турнира, на который приглашаются лучшие лихачи со всего мира. Победителю достается исполнение любого желания, проигравшего ждет печальная участь.

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