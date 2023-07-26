Чимин из BTS поблагодарил Райана Гослинга за подаренную им гитару Кена из «Барби»

Корейский поп-идол и участник группы BTS Чимин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поблагодарил Райана Гослинга за отправленную ранее актером гитару Кена из фильма «Барби».

«Привет, Райан, и привет, Кен, это Чимин. Мои фанаты были рады увидеть твое видео… Ты прекрасно выглядишь в моем наряде. Спасибо за эту гитару… С нетерпением жду возможность увидеть «Барби», — заявил Чимин.

Несколько дней назад Райан Гослинг, который исполнил роль Кена в комедии «Барби» Греты Гарвиг, обратился к Чимину из BTS. В ролике на YouTube артист отметил, что повторил образ корейского певца, который тот использовал в одном из своих клипов.

При этом актер напомнил о негласном правиле Кена, согласно которому, он должен отдать Чимину самое ценное, что у него есть, так как он скопировал его образ. В связи с этим Гослинг пообещал отправить корейскому идолу свою стилизованную под образ гитару. В ироничной манере артист отметил, что музыкальный инструмент ему больше не понадобится, так как «Кен больше не играет».

По сюжету комедии «Барби» Греты Гервиг главную героиню (Марго Робби) выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Теперь ей и Кену (Райан Гослинг) предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям.

Ранее сообщалось, что «Барби» побила 15-летний рекорд «Темного рыцаря» по выручке за первый понедельник проката.