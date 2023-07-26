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Стендап-комик рассказал, как готовится к написанию шуток для выступления

Юморист Дмитрий Романов признался, что вдохновляется любовью при написании шуток

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Из личного архива Дмитрия Романова

Стендап-комик Дмитрий Романов в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал о своем подходе к написанию удачных шуток для выступления.

«Для того, чтобы что-то придумать, [нужно] работать не над количеством усердных присаживаний к ноутбуку, а над веселым состоянием. Состоянием любви, состоянием легкости, когда ты готов смеяться, кого-то веселить», — отметил Романов.

По словам юмориста, на написание шуток его вдохновляет состояние легкости и любви. Стендапер отметил, что у него не получается написать желаемое количество шуток, если он подходит к этому процессу кропотливо и ответственно, но без нужного настроя.

Незадолго до этого стендап-комик Зоя Яровицына призналась, что часть своих шуток для публичных выступлений придумывает вместе с авторами. По словам юмористки, такие авторы помогают писать шутки всем участницам шоу «Женский Stand-Up». Яровицына призналась, что запоминает автора шутки только в том случае, если она вызвала широкий отклик у аудитории.

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