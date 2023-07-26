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Состояние госпитализированного актера Ясуловича стабилизировалось

Mash: актера Игоря Ясуловича сняли с ИВЛ

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Состояние 81-летнего госпитализированного актера Игоря Ясуловича стабилизировалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актера сняли с аппарата ИВЛ, а врачи, заявляет издание, отмечают положительную динамику восстановления артиста. Сейчас Ясулович уже может самостоятельно дышать и ориентироваться в пространстве, однако лихорадка (температура выше 38°C) все еще сохраняется.

18 июля стало известно, что Ясуловича госпитализировали в Москве. Актер чувствовал себя плохо, однако на протяжении нескольких дней не вызывал«скорую». Он попал в больницу с острым повреждением почек.

Ему сделали две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. Затем медики провели более масштабную операцию брюшной полости и дополнительно избавились от жидкости в дыхательных путях Ясуловича. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

При этом сын артиста Алексей опроверг информацию о резком ухудшении его состояния.

«Госпитализация плановая. Остальное — наше дело, врачебная тайна. Все хорошо, все нормально, все под контролем», — заявил он.

Ранее мать Стаса Пьехи рассказала, почему артист попал в реанимацию.

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