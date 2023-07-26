Сериал «Универ» возвращается на ТНТ

Начались съемки продолжения популярного ситкома про общажную жизнь «Универ. 13 лет спустя». Об этом сообщила «Российская газета».

Детали проекта пока не сообщаются. Однако известно, что к своим ролям вернутся Эдуард Кузьмин, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

Режиссером выступит дебютант Семен Литовчин.

Оригинальное шоу «Универ» выходило в эфир с 2008 и 2011 год. Всего вышло пять сезонов. В 2013-м также появился спин-офф «СашаТаня», который продолжается до сих пор. В 2021 году вышел очередной спин-офф «Универ. 10 лет спустя» с уже повзрослевшими героями сериала.

Это не первый перезапуск телеканалом ТНТ известных шоу — 5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе». Новый сериал про семью Букиных будет называться «Букины». К своим ролям вернутся — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта займется кинокомпания братьев Андреасян.

Вскоре после этого актриса Дарья Сагалова призналась, что очень рада возвращению в проект. Однако артистка переживает, что зрители не воспримут повзрослевших героев ситкома.

Ранее актриса Анна Хилькевич призналась, что боится сниматься в постельных сценах.