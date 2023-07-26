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Ирина Дубцова объяснила, почему обиделась на Тимати

Певица Ирина Дубцова заявила, что Тимати не указал ее имя в композиторах

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dubtsova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Ирина Дубцова призналась, что обижается на рэпера Тимати, который некрасиво поступил с ее песней. Об этом артистка заявила в эфире YouTube-шоу «Неформат».

«Я до сих пор обижаюсь на команду Тимана, потому что меня указали только в авторах текста песни. Хотя мелодию к ней тоже написала я», — объяснила исполнительница.

Речь идет о композиции Тимати «Не сходи с ума» 2009 года.

При этом Дубцова не стала раскрывать сумму, которую берет в качестве гонорара за написанные песни.

«Вообще, это стоит денег. Много», — лишь подчеркнула она.

По словам Дубцовой, на нее обижается большое количестве ее коллег, которым она не смогла написать треки.

«Они ждут, просят, а у меня прямо не идет», — заявила артистка.

Певица Ирина Дубцова за свою карьеру написала множество песен для российских звезд шоу-бизнеса — Полине Гагариной, Сергею Лазареву, Филиппу Киркорову и др. Среди одних из самых популярных композиций авторства Дубцовой — песни «Сердце в тысячу свечей» Киркорова и «Сдавайся» Лазарева.

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