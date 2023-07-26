Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил кинооператора, народного артиста России Анатолия Мукасея с 85-летием. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Примите теплые поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают ярким представителем отечественной кинооператорской школы, талантливым, увлеченным любимым делом человеком», — говорится в поздравлении.

Как отмечается в телеграмме, фильмы, в создании которых принимал участие Мукасей, обогатили отечественный кинематограф, получили высочайшее профессиональное и зрительское признание.

Российский лидер пожелал кинооператору здоровья, успехов и всего наилучшего.

Анатолий Мукасей — заслуженный деятель искусств РСФСР. Он оператор фильмов «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело». Вместе со своей супругой, актрисой и режиссером Светланой Дружининой работал над серией лент о гардемаринах: «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины 3».

Мукасей и Дружинина познакомились, еще будучи студентами ВГИКа, они вместе были капитанами молодежной волейбольной команды. В 2023 году они отмечают 65-летний юбилей совместной жизни.

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