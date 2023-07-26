72-летний драгдилер осужден по подозрению в причастности к смерти звезды «Прослушки» Уильямса

72-летний драгдилер арестован по подозрению в причастности к смерти звезды сериала «Прослушка» Майкла Кеннета Уильямса, сообщает Deadline.

Окружной суд США осудил причастного к смерти актера Карлоса Маччи и приговорил его к 2,5 годам тюремного заключения. Мужчина признал себя виновным в хранении и распространении запрещенных веществ, в том числе их сбыте актеру Майклу Кеннету Уильямса, что привело к смерти последнего.

«Я хотел бы сказать, ваша честь, что сожалею о том, что произошло», — сказал он в своем последнем обращении к суду. Помимо тюремного заключения, Маччи также будет иметь право на условно-досрочное освобождение и обязуется пройти стационарное лечение в наркологическом центре.

О смерти актера стало известно в начале сентября 2021 года. Позже судмедэксперт заявил, что причиной смерти стала передозировка наркотиков.

Недавно создатель сериала «Прослушка» Дэвид Саймон призвал суд Манхэттена проявить некоторую снисходительность к Маччи.

«То, что случилось с Майком — это тяжелая трагедия. Но я знаю, что Майкл посмотрел бы на разрушенную и заброшенную жизнь мистера Маччи и заявил бы, что он, Майкл, несет большую ответственность за произошедшую трагедию», — заявил Саймон.

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