Релиз нового фильма с Эммой Стоун перенесен на конец года из-за забастовки актеров

Международный прокат нового фильма с Эммой Стоун «Бедные-несчастные» перенесен на конец 2023 года из-за забастовки актеров, сообщает Deadline.

Изначально картина с Эммой Стоун, Уиллемом Дефо и Марком Руффало должна была выйти 8 сентября 2023 года. Компания Searchlight Pictures перенесла релиз на 8 декабря. Свое решение она объяснила забастовкой Гильдии актеров США. Из-за нее звездам фильма запрещено участвовать в промо-кампании проекта.

При этом мировая премьера картины на предстоящем 80-м Венецианском кинофестивале остается в силе. Лента греческого режиссера Йоргоса Лантимоса поборется за главный приз в рамках основной программы смотра.

«Бедные-несчастные» расскажут историю девушки (Эмма Стоун), которая возвращается к жизни с помощью талантливого ученого (Марк Руффало). Однако ей пересадили мозг нерожденного ребенка.

Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября.

Ранее стала известна дата мировой премьеры нового фильма Уэса Андерсона с Бенедиктом Камбербэтчем.