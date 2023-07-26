Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Релиз нового фильма с Эммой Стоун перенесен на конец года из-за забастовки актеров

Релиз венецианской драмы «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун перенесен на конец 2023 года

close
100%
Searchlight Pictures

Международный прокат нового фильма с Эммой Стоун «Бедные-несчастные» перенесен на конец 2023 года из-за забастовки актеров, сообщает Deadline.

Изначально картина с Эммой Стоун, Уиллемом Дефо и Марком Руффало должна была выйти 8 сентября 2023 года. Компания Searchlight Pictures перенесла релиз на 8 декабря. Свое решение она объяснила забастовкой Гильдии актеров США. Из-за нее звездам фильма запрещено участвовать в промо-кампании проекта.

При этом мировая премьера картины на предстоящем 80-м Венецианском кинофестивале остается в силе. Лента греческого режиссера Йоргоса Лантимоса поборется за главный приз в рамках основной программы смотра.

«Бедные-несчастные» расскажут историю девушки (Эмма Стоун), которая возвращается к жизни с помощью талантливого ученого (Марк Руффало). Однако ей пересадили мозг нерожденного ребенка.

Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября.

Ранее стала известна дата мировой премьеры нового фильма Уэса Андерсона с Бенедиктом Камбербэтчем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях