Попавший в ДТП автор-песенник Семен Каминский скончался в больнице

На 83-м году жизни скончался автор песен Людмилы Гурченко и Льва Лещенко, композитор Семен Каминский. Об этом сообщает Татар-информ со ссылкой на заявление ветеранов СТЭМа, худруком которых был Каминский.

25 июля 2023 года ушел из жизни Семен Каминский — артист эстрады, писатель, режиссер, сатирик и автор песен, обладатель премии «Песня года». Причины смерти артиста не раскрываются, но 20 июля стало известно, что Каминский попал в ДТП на 74-м км автодороги М-2.

Песни Каминского исполняли такие звезды отечественной эстрады, как Людмила Гурченко, Лев Лещенко, Клавдия Шульженко, Валентина Толкунова и многие другие.

Ранее ушел из жизни сценарист и актер фильма «Сбрось маму с поезда» Стю Силвер.