Хелен Миррен в роли первой женщины-министра Израиля появилась в трейлере драмы «Голда. Судный день»

Хелен Миррен в роли первой женщины премьер-министра Израиля появилась в трейлере байопика «Голда. Судный день». Видео появилось на официальном YouTube-канале фильма.

Действие картины будет происходить в 1973 году, во время арабо-израильской войны. Премьер-министру Израиля Голде Меир предстоит принять ряд сложных и исторических решений ради спасения своей страны. Режиссером фильма стал израильский постановщик Гай Наттив (Скин»).

Также в проекте приняли участие актеры Лив Шрайбер, Камиль Коттен и Эд Стоппард. В российский прокат лента выйдет 7 сентября 2023 года.

Мировая премьера картины состоялась в начале 2023 года во внеконкурсной программе 73-го Берлинского кинофестиваля.

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