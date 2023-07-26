Автор «Рюмки водки на столе» трогательно простился с совершившей самоубийство женой

Автор «Рюмки водки на столе» Жека (Евгений Григорьев) трогательно простился с совершившей самоубийство 37-летней женой Елизаветой Крапивиной. Об этом он сообщил в личных соцсетях.

Григорьев поблагодарил своих близких и друзей. Он также признался, что не ожидал получить столько поддержки.

«Мы проводили Лизу. Не буду писать о чувствах внутри. В этот сложный период жизни я обрел несколько откровений и открытий, о которых не знал ранее. Наша дочь, маленькая девочка с железной выдержкой и стержнем, способная не только вынести это горе сама, но еще и поддержать отца. Сыновья, которые были со мной и сестрой. Близкие, родные люди, прилетевшие со всех уголков земли проститься с Лизой. Друзья, которых оказалось много, очень много», — написал Григорьев.

О смерти Елизаветы стало известно 22 июля 2023 года. Крапивина была концертным директором Жеки. На момент смерти женщина провела в браке с певцом около двух лет, они узаконили продлившиеся около 13 лет отношения в 2021 году. У пары осталась 11-летняя дочь Маша. У Григорьева также есть двое сыновей от первого брака.

Ранее 92-летний Иван Краско вышел на связь после госпитализации.