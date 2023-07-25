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Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» скончался на приеме у врача

Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Мамедов умер на 72-м году жизни

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Новгородский академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского

В возрасте 71 года ушел из жизни режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Уточняется, что кинодеятель пришел в городскую поликлинику вместе с женой Людмилой. Внезапно Михаил почувствовал недомогание, упал и умер. Врачи скорой помощи, которых вызвали на место, констатировали смерть Мамедова.

«В поликлинике скончался 71-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал источник.

Он отметил, что информацию о происшествии передали в полицию, правоохранители проводят проверку.

Мамедов родился 19 октября 1951 года. Он — выпускник ГИТИСа и высших режиссерских курсов при Министерстве культуры СССР. В его фильмографии: «Паутина–1. Расплата», «Улицы разбитых фонарей–8. Карта смерти», «Паутина–2», «Такова жизнь», «Путейцы–2», «Грибной царь» и «Неистовый, яростный, бешеный…». Кроме того, режиссер сыграл сыграл Муслима Магомаева в биографической ленте «Аккорды долгой жизни».

Ранее умер актер из «Азазель» и «Улиц разбитых фонарей» Александр Орловский.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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