Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алиса Хазанова сняла триллер «Белый список» про «группы смерти» среди школьников

Вышел первый трейлер мрачного триллера «Белый список» с Алексеем Серебряковым

close
100%
пресс-служба Атмосферы кино

Вышел первый трейлер мрачного триллера Алисы Хазановой «Белый список» с Алексеем Серебряковым в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба кинокомпании «Атмосфера кино».

Сюжет разворачивается весной 2015 года. Следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева. Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности — до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме.

В итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить. Ситуация усложняется, когда следователи раскапывают информацию о существовании опасных «групп смерти» для школьников.

В картине снялись Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Виктория Мирошниченко, Ираида Краснопольска и другие.

Сценарий фильма написал Роман Волобуев при участии Алисы Хазановой. Продюсерами картины выступили Артем Васильев и генеральный директор Kion Игорь Мишин.

«Атмосфера Кино» выпустит фильм в российский прокат 23 ноября 2023 г.

Ранее вышел первый трейлер комедии «Тополиный пух» с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях