Алиса Хазанова сняла триллер «Белый список» про «группы смерти» среди школьников

Вышел первый трейлер мрачного триллера Алисы Хазановой «Белый список» с Алексеем Серебряковым в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба кинокомпании «Атмосфера кино».

Сюжет разворачивается весной 2015 года. Следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева. Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности — до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме.

В итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить. Ситуация усложняется, когда следователи раскапывают информацию о существовании опасных «групп смерти» для школьников.

В картине снялись Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Виктория Мирошниченко, Ираида Краснопольска и другие.

Сценарий фильма написал Роман Волобуев при участии Алисы Хазановой. Продюсерами картины выступили Артем Васильев и генеральный директор Kion Игорь Мишин.

«Атмосфера Кино» выпустит фильм в российский прокат 23 ноября 2023 г.

Ранее вышел первый трейлер комедии «Тополиный пух» с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой.