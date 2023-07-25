Съемки второго сезона сериала «Укрытие» приостановлены из-за забастовок в Голливуде

Компания Apple TV+ приостановила съемки второго сезона научно-фантастического сериала «Укрытие». Об этом сообщает Deadline.

Производство шоу остановлено на неопределенный срок из-за забастовок актеров и сценаристов в Голливуде. Изначально Apple планировала продолжить съемки в Великобритании, однако вскоре решила поставить проект на паузу.

Первый сезон сериала с Ребеккой Фергюсон в главной роли вышел на Apple TV+ в мае 2023 года.

Deadline подчеркивает, что на данный момент под угрозой находится еще один проект компании — третий сезон сериала «Основание». При этом в Apple отказались давать комментарии по этому поводу.

12 июля 2023 года истек предыдущий трехлетний контракт, заключенный между профсоюзами актеров и голливудскими мейджорами. Стороны не смогли прийти к новому соглашению, и 14 июля началась забастовка Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США.

Голливудские сценаристы бастуют со 2 мая. Им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора, где они просят учесть их требования относительно переработок на фоне возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.

Ранее сообщалось, что в России покажут 50-й фильм Вуди Аллена.