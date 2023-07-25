На Венецианском кинофестивале покажут фильм с Александром Петровым

В рамках юбилейного Венецианского кинофестиваля состоится мировая премьера новой картины режиссера Романа Полански «Дворец», сообщает Variety.

Одну из главных ролей в картине исполнили российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный («Кома», «Защитники»). Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что события фильма развернутся в швейцарском отеле в канун празднования Нового года. Александр Петров сыграл роль бандита, ради которой побрился налысо.

«Дворец» будет представлен во внеконкурсной программе фестиваля. Позже «Дворец» будет показан в России. Картина выйдет в прокат 23 ноября усилиями кинопрокатной компании «Про:взгляд».

80-й Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

Ранее российская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в спин-оффе «Ходячих мертвецов».