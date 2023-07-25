Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Венецианском кинофестивале покажут фильм с Александром Петровым

Фильм «Дворец» Романа Полански с Александром Петровым будет показан на фестивале в Венеции

close
100%
Agent Double Productions Sprl

В рамках юбилейного Венецианского кинофестиваля состоится мировая премьера новой картины режиссера Романа Полански «Дворец», сообщает Variety.

Одну из главных ролей в картине исполнили российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный («Кома», «Защитники»). Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что события фильма развернутся в швейцарском отеле в канун празднования Нового года. Александр Петров сыграл роль бандита, ради которой побрился налысо.

«Дворец» будет представлен во внеконкурсной программе фестиваля. Позже «Дворец» будет показан в России. Картина выйдет в прокат 23 ноября усилиями кинопрокатной компании «Про:взгляд».

80-й Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

Ранее российская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в спин-оффе «Ходячих мертвецов».

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях