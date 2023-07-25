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Вышел трейлер ремейка хоррора «Колдовская доска» со звездой «Очень странных дел»

Звезда «Очень странных дел» Джейми Бауэр появился в трейлере хоррора «Колдовская доска»

Вышел первый трейлер хоррора «Колдовская доска», в котором одну из главных ролей исполнил Джейми Кэмпбелл Бауэр («Очень странные дела»). Полный ролик доступен на YouTube-канале компании Gala Games.

В опубликованном видео Бауэр в роли эксперта по оккультизму Александра Баптиста проводит спиритический сеанс с девушкой Эмили (Мэдисон Исман) и ее женихом Кристианом (Аарон Домингес).

Сюжет предстоящего фильма будет сконцентрирован на том, как молодые люди Эмили и Кристиан переезжают в Новый Орлеан и открывают кафе в старом доме. Однажды пара находит там спиритическую доску, под влияние которой попадает девушка. Тогда они обращаются за помощью к оккультисту, после чего начинается хаос.

Предстоящая картина станет ремейком одноименного фильма ужасов 1986 года. Режиссером «Колдовской доски» выступил Чак Рассел («Маска», «Кошмар на улице Вязов 3»). Фильм выйдет на экраны в 2024 году.

20 июля сообщалось, что релиз «Пилы 10» перенесли с октября на сентябрь. Действие предстоящего хоррора происходит между событиями «Пилы 1» и «Пилы 2».

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