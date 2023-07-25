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Выставка «Панк-культура. Король и Шут» приедет в Санкт-Петербург

В Петербурге покажут выставку «Панк-культура. Король и Шут» осенью

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Ксения Угольникова/Пресс-служба more.tv

В Санкт-Петербурге осенью разместят выставку «Панк-культура. Король и Шут». Она откроется в ноябре в общественном пространстве «Севкабель Порт». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Яндекс Афиши».

«Принимая решение показать выставку в Петербурге, мы основывались на двух факторах: высокий интерес к теме панк-культуры и истории группы «Король и Шут», который мы увидели в Москве, и желание сделать по сути пересборку выставки, с акцентом на Ленинград и Петербург в истории отечественного панка и группы «Король и Шут» соответственно», — заявил продюсер Александр Кармаев.

Он подчеркнул, что создатели намереваются сделать выставку интересной даже тем, кто уже ходил на московскую экспозицию.

Выставка «Панк-культура. Король и Шут» открылась 2 марта 2023 года в Москве. Впоследствии ее продлили до 20 июля. Экспозицию разделили на две части: одна рассказывает об истории как мировой (Sex Pistols, Ramones, The Stooges), так и советской («Гражданская оборона», «КИНО», «НАИВ») панк-культуры, а вторая целиком посвящена группе «Король и Шут».

В преддверии лета выставку пополнили украшенным в стиле петербургского коллектива кинозалом «В гостях у страшной сказки».

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