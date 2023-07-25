Лолита посчитала подаренные ей инструменты от поклонников проявлением настоящей любви

Певица Лолита Милявская обрадовалась, что поклонники подарили ей набор инструментов для цветов. Этим артистка поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Как понять, что тебя по-настоящему любят? Наверное, есть много признаков и доказательств этому. Но для меня главное — подарить тебе то, в чем ты нуждаешься», — заявила звезда.

В подаренный ей набор вошли садовые ножницы, лопатка и перчатки.

«Как можно не ценить людей, которые так искренне и преданно тебя любят?» — продолжила артистка.

Лолита добавила, что не станет отвозить этот набор на дачу, так как ей жалко использовать его на «ее колхозном пространстве». Поэтому Милявская будет пользоваться им дома.

В начале июля Лолита пошутила о своем возрасте:

«Мне будет 60 лет через месяцев пять. И это так круто, я вам скажу. Это когда каждый день, как последний — в отношении всего, мужиков тоже. Поэтому я уже никому не отказываю».

Лолита Милявская будет отмечать свое 60-летие 14 ноября. Она родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области Украинской ССР.

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