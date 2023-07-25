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Лариса Долина рассказала о важности грантового конкурса от ПФКИ

Долина: при поддержке ПФКИ я открыла свою музыкальную академию

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка России Лариса Долина рассказала «Газете.Ru» о растущей популярности грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

«Я всегда восхищалась оперным искусством, классическим, джазовым, хорошим роком, рэпом. Мне интересен высокий уровень в любом жанре. И мне нравится, что профессионалы в разных сферах с помощью государственной поддержки могут в каждом из направлений реализовывать себя, свой талант», — сказала она.

Также народная артистка России рассказала об открывшейся академии.

«При поддержке ПФКИ я открыла свою музыкальную Академию, это было большой мечтой. Мне и преподавательскому составу важно не только передать молодым исполнителям знания и опыт, понять, как продуктивнее работать с начинающими артистами, но и поддержать связи внутри педагогического сообщества, общие ценности и стандарты. Среди наших студентов не только вокалисты, но и инструменталисты, композиторы, звукорежиссеры», — добавила она.

По ее словам, все больше преподавателей стремятся принять участие в грантовом конкурсе ПФКИ.

«Я знаю, что на разных уровнях при поддержке фонда тоже проходят обучение тысячи ребят, занятых в разных проектах. Это правильный вектор движения. Рада, что преподаватели — люди, владеющие ценными знаниями, понимая, какими ресурсами обладают, начали стремиться передавать свой опыт. Насколько я знаю, они все чаще подают свои проекты на грантовые конкурсы», — заключила она.

Напомним, ранее ПФКИ объявил о начале приема заявок на грантовый конкурс 2024 года. Заявки принимаются до 31 августа текущего года.

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