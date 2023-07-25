Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на грантовый конкурс 2024 года

Президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию первого грантового конкурса 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, сообщает пресс-служба фонда.

Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф в срок до 31 августа 2023 года могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. Средства будут распределены среди авторов ярких творческих проектов. Срок их реализации, согласно правилам, должен начинаться не ранее 15 января 2024 года и завершаться не позднее 30 июня 2025 года.

«Между завершением заявочной кампании специального конкурса 2023 года и новым отбором, уже 2024-го года, прошло совсем немного времени. Безусловно, конкурс открывает новые возможности для творческих команд со всей страны: за два года работы фонда мы видели совершенно разные проекты, с отличными друг от друга финансовыми запросами и концепциями — от съемок полнометражных и короткометражных документальных фильмов до открытия детских школ рукоделия, от создания в регионах креативных резиденций до постановок знаковых спектаклей ведущими труппами страны», — отметил генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Заявки должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе», сфокусированное на интеграции новых российских регионов в общую историко-культурную жизнь страны. Описания всех направлений представлены в положении о проведении конкурса.

Методика подготовки к участию в грантовом конкурсе 2024 года остается прежней. Каждой творческой команде необходимо изучить документы и обучающие медиафайлы, перед оформлением и подачей проекта рекомендуется ознакомиться с документами, которые размещены на сайте: методическими материалами, чек-листом, положением о конкурсе, также важно просмотреть цикл видеолекций «Короче, гранты» и прослушать серию аудиоподкастов для заявителей. Материалы для подготовки выложены на сайте Фонда, в аккаунтах в социальных сетях «В Контакте» и в RuTube.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 21 декабря текущего года.

Напомним, на сайте фондкультурныхинициатив.рф к старту нового конкурса личные кабинеты зарегистрировали свыше 124 тысяч творческих команд. По результатам девяти завершенных конкурсов президентским фондом культурных инициатив поддержаны 6016 проектов на общую сумму 19,8 млрд руб.