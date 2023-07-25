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Лайма Вайкуле рассказала, почему на нее обиделся Игорь Крутой

Певица Лайма Вайкуле заявила, что Крутой счел ее предательницей из-за фестиваля в Юрмале

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Певица Лайма Вайкуле рассказала, что Игорь Крутой обиделся на нее и считал предательницей после того, как она создала свой фестиваль на замену ушедшему конкурсу «Новая волна». Об этом пишет kp.ru.

«Игорь был ревнив поначалу. Ему казалось, что это какое-то предательство. Я ему сказала, что я патриот своей страны. Не хочу, чтобы Юрмала теперь тосковала по «Новой волне», — вспомнила Вайкуле.

По словам Вайкуле, многие считают, что она создала фестиваль «Рандеву» вместо «Новой волны». Однако, отметила певица, между двумя этими мероприятиями есть большая разница, потому что «Новая волна» — музыкальный конкурс, а Laima Rendezvous Jūrmala — фестиваль.

«Это разные вещи. Просто город предложил сделать мне фестиваль, вот я его создала», — оправдалась звезда.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который представляет Лайма Вайкуле, был перенесен с 2022 на 2023 год. Организаторы мероприятия объясняли перенос ситуацией на Украине. Участники сопровождающей певицу группы в основном проживают за пределами Латвии. Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава, также основным языком фестиваля является русский.

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