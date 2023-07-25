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Причина смерти актера Джулиана Сэндса не установлена из-за состояния тела

Коронер не смог окончательно установить причину смерти актера Джулиана Сэндса, погибшего в горах

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Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Окончательная причина смерти Джулиана Сэндса была сочтена неустановленной. Об этом пишет The Hollywood reporter. Тело знаменитости нашли только через шесть месяцев после того, как он пропал без вести в горах Сан-Габриэль в Калифорнии.

В ходе коронерского расследования не было обнаружено никаких новых улик, сообщила журналистам сотрудник отдела общественной информации Департамента полиции округа Сан-Бернардино Мара Родригес. Такое заключение часто выносится «при рассмотрении дел такого типа», добавила представитель правоохранителей.

Власти вынесли вердикт, что Джулиан Сэндс, звезда фильма «Комнаты с видом», погиб в результате несчастного случая на прогулке в январе.

13 января семья британского актера сообщила о его исчезновении после того, как он отправился в поход в район горы Лысая недалеко от Лос-Анджелеса. Сообщалось, что 65-летний актер пропал без вести в горах.

Для поисков актера, которые первоначально проходили в особо сложных погодных условиях, использовали вертолет и дроны, на маршрутах работали наземные бригады.

В июне, примерно за неделю до того, как Сэндс был найден, полиция Сан-Бернардино подтвердила, что они провели восемь раундов поисков, в течение 500 часов.

На протяжении многомесячных поисков семья Сэндса неоднократно благодарила власти Сан-Бернардино за их постоянные усилия. В своем заявлении за день до того, как его останки были обнаружены, они сказали: «Мы по-прежнему храним Джулиана в наших сердцах яркими воспоминаниями о нем как о прекрасном отце, муже, исследователе, любителе мира природы и искусства».

Ранее погибший в горах актер перед смертью рассказал об увиденных в походах останках.

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