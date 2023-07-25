Причина смерти актера Джулиана Сэндса не установлена из-за состояния тела

Окончательная причина смерти Джулиана Сэндса была сочтена неустановленной. Об этом пишет The Hollywood reporter. Тело знаменитости нашли только через шесть месяцев после того, как он пропал без вести в горах Сан-Габриэль в Калифорнии.

В ходе коронерского расследования не было обнаружено никаких новых улик, сообщила журналистам сотрудник отдела общественной информации Департамента полиции округа Сан-Бернардино Мара Родригес. Такое заключение часто выносится «при рассмотрении дел такого типа», добавила представитель правоохранителей.

Власти вынесли вердикт, что Джулиан Сэндс, звезда фильма «Комнаты с видом», погиб в результате несчастного случая на прогулке в январе.

13 января семья британского актера сообщила о его исчезновении после того, как он отправился в поход в район горы Лысая недалеко от Лос-Анджелеса. Сообщалось, что 65-летний актер пропал без вести в горах.

Для поисков актера, которые первоначально проходили в особо сложных погодных условиях, использовали вертолет и дроны, на маршрутах работали наземные бригады.

В июне, примерно за неделю до того, как Сэндс был найден, полиция Сан-Бернардино подтвердила, что они провели восемь раундов поисков, в течение 500 часов.

На протяжении многомесячных поисков семья Сэндса неоднократно благодарила власти Сан-Бернардино за их постоянные усилия. В своем заявлении за день до того, как его останки были обнаружены, они сказали: «Мы по-прежнему храним Джулиана в наших сердцах яркими воспоминаниями о нем как о прекрасном отце, муже, исследователе, любителе мира природы и искусства».

Ранее погибший в горах актер перед смертью рассказал об увиденных в походах останках.