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Солиста Rammstein вновь обвинили в насилии

ORF: девушка обвинила солиста Rammstein Линдеманна в насилии

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Global Look Press

Девушка обвинила в насилии солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщает ORF.

По информации портала, гражданка Австрии рассказала, что ее в соцсетях пригласили на вечеринку с участниками группы. Линдеманн позвал ее, а также других девушек в свой номер в отеле и, по словам девушки, хотел вступить с ней в половую связь.

Как утверждала женщина, после отказа музыканту, он бросил ее на кровать и ударил несколько раз по ягодицам. При этом австрийка заявила, что все произошло без ее согласия.

14 июня в Германии возбудили уголовное дело против солиста Rammstein Тилля Линдеманна по статье об изнасиловании. Местная прокуратура начала расследование по статье 177 УК ФРГ («насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»). Его инициировали после двух обращений: одно поступило в полицию, а другое — в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.

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