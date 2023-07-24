Анастасия Волочкова пытается не отказывать ни в чем фанатам

Балерина Анастасия Волочкова завила, что старается всегда разговаривать с фанатами — даже если ей неудобно в этот момент. Об этом танцовщица заявила на VK Fest, ее слова передает «Пятый канал».

«Я просто очень люблю своих и фанатов, и поклонников. Я никогда не убегаю сама, просто бывали моменты, когда я после одного выступления раздавала автографы всем… Мало того, что я опаздываю на поезд или самолет, и меня уже моя команда, просьба с пониманием отнестись, уводила. Но так, чтобы я сказала «нет» фанатам — такого не было никогда», — призналась Волочкова.

По словам артистки, иногда она сама подходит к поклонникам, особенно во время своих выступлений на открытой сцене. Она считает, что подобного рода общение с фанатами «очень человеческое», так как именно ради зрителей существует ее творчество.

Балерина также призналась, что у ее популярности нет срока годности — бывших артисток Большого театра, считает Волочкова, не бывает.

20 июля танцовщица поделилась с фанатами вариантом своего завтрака. Она показала рецепт диетического коктейля из томатного сока, соевого соуса и перца чили.

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