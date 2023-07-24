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В программе «Академия Юрия Башмета» приняли участие музыканты со всей России

Авторская программа дирижера Юрия Башмета объединила 125 музыкантов

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Пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»

Авторская программа «Академия Юрия Башмета», которая проходила с 16 по 23 июля в Академии творческих индустрий «Меганом», объединила 125 молодых музыкантов со всей России и стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает «Москва 24».

Начинающие артисты создали 24 произведения под руководством наставников Академии — некоторые из них выпустят на музыкальном лейбле арт-кластера «Таврида».

Этот курс для молодых музыкантов разработала Академия творческих индустрий «Меганом», чтобы поддержать профессионалов на старте карьеры и повысить интерес к академической музыке в стране. Его вдохновителем стал альтист и дирижер Юрий Башмет.

«Гениальные музыканты вырастают из способных и талантливых. В Академии «Меганом» собрались как раз такие. Поэтому перспектива у классической музыки в России очень хорошая. Академическое искусство сейчас востребовано, люди ищут вдохновение и утешение именно в классических произведениях. Наша задача сейчас — помогать молодым музыкантам развиваться и популяризировать их творчество», — заявил почетный председатель союза композиторов РФ Александр Чайковский.

Куратором программы стала музыкальный продюсер арт-кластера «Таврида» Анна Храмова. Среди наставников оказался директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко, а экспертов — Александр Чайковский, композиторы Кузьма Бодров и Антон Танонов и др.

Ранее сообщалось, что на Венецианском фестивале состоится спецпоказ отреставрированной копии «Андрея Рублева» Тарковского.

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